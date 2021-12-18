Каталонцы выступают в защиту своего языка

Ассоциации учителей и родителей в Каталонии выступают в защиту родного языка. После решения Верховного суда Испании, требующего, чтобы не менее 25% преподавания в государственных школах велось на испанском (кастильском) языке, власти автономного сообщества выразили протест. В субботу люди вышли на улицы Барселоны, требуя, чтобы преподавание в школах велось икслючительно на каталонском языке:

_"Язык страны, страны Каталонии - каталонский, а не испанский, кастильский. Это просто языковое вторжение!"

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"Дома мы говорим по-каталонски, бабушки и дедушки говорят по-каталонски, семья говорит по-каталонски, и при этом дети без проблем говорят по-испански. У них есть прямой доступ к этмоу языку через интернет и телевидение, они общаются на нём с друзьями!"

Демонстранты говорят, что усиление статуса испанского языка поставит под угрозу систему образования, которая помогла вернуть каталонский язык в широкое употребление после того, как он был практически запрещён во время диктатуры Франко. Но семьи, которые хотят, чтобы их дети лучше знали испанский, говорят, что нынешняя система нарушает их право изучать государственный язык страны.