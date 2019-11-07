Каталония в политическом тупике

Каталонцы демонстрируют политическую позицию, вывешивая флаги из окон своих квартир. Но работа политических институтов в Каталонии фактически зашла тупик. Региональный парламент так и не смог утвердить бюджет, предложенный правительством.

«Это сказывается на деятельности правительства, особенно в социальной сфере. Но в недовольство правительством это не выливается. Во всяком случае оно не так заметно на фоне недовольства приговором сторонникам независимости», – объясняет политолог Астрид Баррио.

После смещения и изгнания Карлеса Пучдемона каталонский парламент принял только 6 законов - 46 законопроектов по-прежнему ждут своего одобрения. По мнению сторонников независимости, регион фактически живёт в условиях чрезвычайного положения. На улицах продолжается обычная жизнь, но только на первый взгляд. Говорят прохожие:

«Последствия чувствуются, потому что понимания между партиями нет, контракты не заключаются, бюджетные средства на образование, здравоохранение и социальное обеспечение в целом не выделяются. Мы, работники, страдаем от этого паралича».

«Люди выступают за независимость именно потому, что не получается добиться целого ряда социальных реформ, заблокированных центральным правительством».

Политический кризис сопровождается экономическими трудностями. Жители жалуются на рост арендной платы за жилье, которое становится всё менее доступным. 21% каталонцев живёт ниже черты бедности. Выселение людей на улицу за неуплату арендной платы случается всё чаще. Благотворительные организации помогают бездомным, но их возможности не безграничны. И они ждут политического решения и выхода из тупика.

«Общественные организации решают различные проблемы, власти тоже принимают срочные меры, но для исправления ситуации требуются решительные меры», – считает председатель круглого стола организаций третьего сектора Каталонии Франсина Альсина.

Борьба за независимость, по мнению аналитиков, является удобной формой выразить своё недовольство экономическими трудностями.

«Люди испытывают раздражение и, согласно одному из объяснений, это социальное недовольство и экономический кризис и питают стремление к независимости, – рассказывает Астрид Баррио. – Оно играет роль доступной утопии в то время, как все другие утопии умерли».

Каталонское правительство не сможет исполнять свои функции без утверждённого бюджета, но пока ничто не говорит о том, что нынешний состав парламента сможет его одобрить.

Кристина Хинер, Euronews: «Согласно последним опросам, более половины опрошенных хотят, чтобы глава регионального правительства Ким Торра объявил досрочные выборы. Одна из партий, выступающих за независимость, Левые республиканцы заявляет о том, что работать без бюджета парламент вряд ли сможет. Но решение каталонских партий будет зависеть от результатов общеиспанских выборов».