В Словении реанимационные отделения переполнены больными COVID-19

В Словении снижается число случаев заражения коронавирусом, но количество госпитализаций остается высоким. Реанимационные отделения больниц по-прежнему переполнены пациентами с ковидом. Сотрудникам университетской клиники Марибора пришлось приспосабливать под реанимацию обычные палаты.

Аленка Стрдин Кошир , главный врач реанимационного отделения:"Уровень лечения и обслуживания пациентов у нас высокий, однако он не соответствует стандартам отделений интенсивной терапии. Нам приходится изолировать палаты клейкой лентой, чтобы сдерживать вирус. Это все импровизация. У нас нет помещений отрицательного давления. Эти палаты не предназначались для реанимации".

За тридцать дней число инфицированных коронавирусом людей в Словении сократилось более чем в два раза. При этом в реанимации количество пациентов с ковидом не уменьшилось.

По словам врачей, в стране, где полностью привиты лишь 56% населения, все еще много тех, кто сомневается в необходимости вакцинации. Но это, до поры, до времени.

Аленка Стрдин Кошир , главный врач реанимационного отделения: "Когда больной попадает в реанимацию, он уже знает, что коронавирус действительно существует. Этим больным трудно дышать. Они борются за свою жизнь и очень напуганы. Большинство людей после того, как их родственники попали в отделение интенсивной терапии, меняют свое мнение о вакцинации, пишут об этом в социальных сетях. Они начинают по другому относиться к ситуации."

В Словении невакцинированным гражданам, что бы пойти, например в кафе или ресторан, необходимо сдать ПЦР тест на коронавирус. Не все согласны с данной мерой.

"Мне совершенно не нравится, что к людям относятся по-разному, что привитые могут свободно ходить куда хотят, а мы, невакцинированные, должны проходить тестирование".

Существует и еще одна проблема в Словении - нехватка врачей, которая, как считает глава Областной медицинской ассоциации, будет только усугубляться. Все просто: профессиональная ответственность большая, а зарплаты в Словении очень низкие.

Йерней Заврышник, глава медицинской ассоциации Марибора: "К сожалению, многие наши специалисты-медики покидают страну и уезжают за границу, чаще в Австрию, Германию, Швейцарию, но так же и в скандинавские страны".

Только на прошлой неделе 70 словенских врачей подали заявления об увольнении в связи с отъездом за границу. Власти признают наличие проблемы.

Йоханнес Плешбергер, Euronews: "Вместе с тем, указывают в правительстве Словении, нехватка медицинского персонала требует стратегических изменений, которые невозможно осуществить за короткий период времени".