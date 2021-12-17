В Чехии сменилось правительство

Президент Чехии Милош Земан утвердил состав нового правительства страны, сформированного премьер-министром Петром Фиалой - лидером победившей на недавних парламентских выборах

партийной коалиции "Вместе". В состав нового кабмина вошли, помимо премьера, 18 министров - на 3 больше, чем было в предыдущем правительстве миллиардера-популиста Андрея Бабиша.

Несмотря на политические перемены главные проблемы, стоящие перед страной, остаются теми же - пандемия коронавируса и стремительный рост инфляции. Новый министр здравоохранения Властимил Валек заявил, что правительство рассматривает возможность продления 30-дневного чрезвычайного положения, объявленного предыдущим кабинетом 25 ноября для противодействия рекордному всплеску заражений.

Кроме того правительство Фиалы пообещало представить план помощи жителям, пострадавшим от высоких цен на энергоносители - это один из факторов, вызвавших высокую инфляцию, в ноябре она достигла 6%. Кроме того планируется скорректировать бюджетный план на следующий год с меньшим дефицитом, чем тот, который был предложен предыдущим кабинетом.