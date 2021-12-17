COVID-19 в Европе: антирекорды и новые ограничения

Чтобы попасть в Италию, предоставить отрицательный ПЦР-тест на инфекцию придется всем путешественникам, даже если они полностью вакцинированы. В четверг на Апеннинах было выявлено более 26 тысяч зараженных, что стало очередным антирекордом.

Франция ужесточает въезд с территории Соединенного Королевства. Приезжающим в республику британцам придется отправляться на семидневную самоизоляцию. В случае негативного теста, сделанного во Франции, выйти из карантина будет можно через 48 часов.

Для стран ЕС такие меры не вводятся. Эммануэль Макрон, президент Франции: "Мы не собираемся требовать тесты от граждан государств Европейского Союза, поскольку мы хотим сохранить свободное передвижение людей в рамках ЕС. К тому же это не имеет смысла. Как только в одной стране ЕС обнаруживается тот или другой штамм коронавируса, он стремительно распространяется на другие государства".

В Великобритании количество выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом превысило 88 тысяч. Это максимальный показатель с начала пандемии. Что бы сдержать рост числа заболевших, власти расширяют кампанию по ревакцинации населения.

Германия неожиданно столкнулась нехваткой вакцин.

Kарл Лаутербах, глава минздрава ФРГ: "Нам необходимо иметь в наличии 50 миллионов бустерных доз и еще 20 миллионов доз для первичной и вторичной вакцинации. На данный момент вакцин недостаточно. Но и это не самое главное. Проблема в том, что даже если мы используем все эти препараты для ревакцинации, кампания все равно будет слишком медленной и завершится в конце марта".

Штамм омикрон заставил Грецию принять экстренные меры для приезжающих из-за рубежа. С 19 декабря страна будет принимать гостей с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72-часа до прибытия. Цель, как заявляют власти - выиграть время и привить бустерной дозой как можно больше граждан.