Находка в Помпеях: раб, актёр, жрец

Гробницу с хорошо сохранившимся мумифицированымми останками мужчины обнаружили археологи в ходе продолжающихся раскопок в древних Помпеях. Находка проливает свет на жизнь города до того, как он был разрушен извержением вулкана в 79 году н. э.

Надписи на табличках, найденных в гробнице, рассказали о том, что человека звали Маркус Венериус Секундио. Он был освободждённым рабом и актёром, ставшим потом жрецом, говорил наи греческом и на латыни. Предварительный анализ позволил определить возраст - около 60 лет. Римляне обычно усопших кремировали, поэтому такая находка — большая редкость.

Гробницу была построена за несколько десятилетий до извержения Везувия. В ней была найдена также стеклянная урна с женским именем Новия Амабалис - вероятно, это прах жены Секундио.