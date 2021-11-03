Протест антипрививочников на фоне всплеска заболеваемости

В России за сутки умерли 1 189 пациентов с COVID-19— новый максимум с начала пандемии. Заболеваемость растет несмотря на действующие санитарные ограничения. Врачи отмечают, что циркулирующий в России вирус достаточно агрессивный и пациенты попадают в больницу уже с тяжелым поражением легких. Тяжело заболевших нет среди вакцинированных. На данный момент треть жителей России полностью привиты.

В Киеве несколько тысяч противников обязательной вакцинации от коронавируса провели акцию протеста у здания украинского парламента. Чиновники и сотрудники сферы образования Украины с 8 ноября должны сделать прививку, в противном случае их могут отстранить от работы.

По подсчетам международной базы данных Worldometer, Россия и Украина входят в список стран с самой высокой смертностью от Covid-19.

Растет заболеваемость в странах Восточной Европы. В Чехии показатель увеличился на 60% по сравнению с прошлой неделей. Вирус в Чехии распространяется в основном среди невакцинированной молодежи. В Европе в целом выявлено на 6% больше новых случаев коронавирусной инфекции.