Переброска войск РФ к украинской границе - фейк или реальность?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией публикации американских СМИ о том, что Россия стягивает войска к украинской границе.

"Это был не один фейк, это целая, свежая фейк-кампания в американских СМИ", - заявила Захарова в среду на брифинге в Министерстве иностранных дел.

Она заявила, что как минимум три издания - The Washington Post, Foreign Polilcy и Politico - опубликовали "как по команде в настоящей панической атаке" материалы о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе.

"К нам никто не обращался, уверены, что не обращались вообще ни к кому от российской стороны, кто бы представлял нашу страну. Это классика жанра, когда готовятся такие публикации, вбросы, то официальная позиция стороны не запрашивается", - добавила представитель МИД РФ.

💬#Захарова: Обратили внимание на фейк-кампанию в американских СМИ.@politico, @washingtonpost и @ForeignPolicy опубликовали, как по команде, материалы о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.



👉 Однако ни одного доказательства журналисты из США не привели. pic.twitter.com/mgiROU3SNL — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) November 3, 2021

В твиттере МИД РФ при этом отмечается, что журналисты из США не приводили доказательств.

В субботу, 30 октября, The Washington Post сообщила со ссылкой на неназванные источники среди американских и европейских официальных лиц, что Россия возобновила перемещение техники и военных к границе с Украиной после того, как завершились совместные с Беларусью военные учения Запад-2021.

По словам директора программы исследований России в некоммерческой аналитической группе CNA Майкла Кофмана, имеющиеся в открытом доступе спутниковые снимки показывают, что силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими силами вблизи украинской границы.

Авторы цитируют секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что после завершения учений Запад-2021 Россия оставила военную технику, а также центры управления и связи на полигонах вдоль украинской границы.

Следом - 1 ноября - издание Politico опубликовало статью с фотографиями со спутника под заголовком "Satellite images show new Russian military buildup near Ukraine" ("Спутниковые снимки показывают новое наращивание группировки российских войск вблизи Украины".

"На новых снимках, сделанных компанией Maxar Technologies и предоставленных Politico, видно скопление бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии, а также сухопутных войск в районе российского города Ельня недалеко от границы с Беларусью. Среди подразделений, которые начали перебрасываться в конце сентября из других регионов России, где они обычно базируются, есть элитная 1-я Гвардейская танковая армия", - говорится в публикации.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что город Ельня, в котором, по данным издания Politico, были замечены российские войска, находится "за сотни километров от украинской границы".

В статье в Foreign Policy, вышедшей также 1 ноября, автор ссылается на видеозаписи, сделанные очевидцами. При этом отмечается, что "цель переброски техники неясна, но она напоминает движение войск вдоль границы весной этого года". В тексте говорится, что "предыдущая переброска техники первоначально была истолкована в качестве попытки Москвы испытать на прочность администрацию Байдена, однако вместе с воинственной риторикой Москвы заставляет некоторых экспертов предполагать, что Россия занимает все более жесткую позицию в отношениях со своим соседом (Украиной - ред.)".

В двух последних публикациях приводится заявление Министерства обороны Украины от 1 ноября о том, что "дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на государственную границу с Украиной не зафиксирована".

Передвижение российской военной техники и военных подразделений на территории страны является исключительно делом Москвы. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передвижение российской военной техники и военных подразделений на территории страны является исключительно делом Москвы.

"Россия никогда никому не угрожала, не угрожает, не представляет ни для кого опасности. Но Россия - это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности", - заявил Песков.

Во вторник, 2 ноября, в украинском Министерстве обороны уточнили, что "у границы Украины и на временно оккупированных территориях сосредоточена группировка военных РФ, общая численность которых составляет около 90 тысяч человек".

В заявлении подчеркивается, что Россия периодически "прибегает к практике переброски и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства".

В октябре заместитель руководителя российской делегации Константин Воронцов заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, что российских войск на юго-востоке Украины "нет и никогда не было", назвав происходящее в Донбассе "внутренним конфликтом".