Из Вены в Париж на ночном экспрессе

Романтика железных дорог возвращается. После нескольких лет простоя из Вены в Париж вновь отправился ночной поезд.

Вагоны найтджета пока почти пусты - пандемия внесла свои коррективы. Сидячие и спальные места, классические купе, завтраки и 14 часов в пути - намного дольше, чем на самолёте и даже автомобиле, зато более экологично.

Жан-Батист Джеббари, министр транспорта Франции: "К 2030 году во Франции будут вновь открыты десять европейских линий железнодорожного маршрута. Наша задача на общеевропейском уровне - привлечь клиентов, а также обновить подвижной состав - в ближайшие годы нам нужно ввести в эксплуатацию около тридцати новых поездов".

Так, в 2023 будет возобновлено движение ночных поездов из Парижа в Берлин. А ещё через год-появится новая линия, которая свяжет Цюрих и Барселону через Лион.

К масштабной программе восстановления железнодорожных маршрутов присоединяются всё больше стран континента.

Хотя путешествие на найтджете - удовольствие относительно дорогое, инициаторы делают ставку на сознательность европейцев: ведь объём вредных выросов в атмосферу при авиаперелёте в десять раз больше, чем при поездке на поезде.