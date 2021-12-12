Поезд отправляется в Хельсинки

Между Санкт-Петербургом и Хелсинки возобновилось железнодорожное сообщение. Пока поезда "Аллегро"будут курсировать дважды в день. На первый рейс в Хельсинки продано 22 билета. Введенные ранее для россиян ограничения на туристические и личные поездки в Финляндию сохраняются, но возможны командировки по работе, в страну смогут попасть родственники финских граждан и владельцы финской недвижимости. Всего за 11 лет работы поезда "Аллегро" перевезли около 4 млн пассажиров. За время вынужденного перерыва проведен ремонт 20 км железнодорожных путей