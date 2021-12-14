Конец монополии SNCF: Trenitalia врывается на рынок железных дорог Франции

Конец монополии SNCF: Trenitalia врывается на рынок железных дорог ФранцииКомментарии
Trenitalia прорывается во Францию, положив конец монополии SNCF, французских государственных железных дорог.
Это первый европейский оператор, вышедший на рынок Франции после его открытия для конкуренции.
В свой первый рейс Frecciarossa или "Красная стрела" отправится в субботу, 18 декабря, в 6.25 утра с Milano Centrale до Лионского вокзала в Париже, с другими промежуточными остановками: в Турине, Модане, Шамбери и Лионе.
Маршрут, соединяющий две столицы моды, займет около 7 часов.
Билеты уже поступили в продажу, причем цены на них значительно ниже французских тарифов скоростных поездов TGV: от 23 евро за поездку в эконом-классе и от 29 евро в первом.
Также в "Красной стреле" предусмотрен бизнес-класс с отдельным обслуживанием.
На первых порах Trenitalia запускает по два поезда в день, в планах же увеличить их количество в 5 раз.
Специально или нет, но Trenitalia удачно выбрала время для своего первого рейса во Францию. В субботу ожидается забастовка сотрудников SNCF и Frecciarossa может стать спасительным решением для рвущихся в рождественский отпуск пассажиров.