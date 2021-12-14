Соглашение ЕС о рыбных квотах и правилах промысла

Министры рыболовства стран Евросоюза завершили переговорный марафон, начавшийся в Брюсселе воскресенье утром. Его итогами стали соглашения о квотах на добычу рыбы на 2022 год и о правилах коммерческого промысла в Атлантике, а также в Северном, Средиземном и Чёрном морях.

Профильный еврокомиссар поблагодарил участников за уступки, сделанные для общего блага:

«Прибыльность и само выживание нашего рыболовецкого сектора зависят от сохранения запасов рыбы, - сказал Виргиниюс Синкявичюс. - Некоторые шаги будут трудными, но уверяю вас, никому не придётся предпринимать их в одиночку».

Для стран, не имеющих выхода к морю, на карту поставлено не многое, но такие рыболовные державы, как Франция и Испания отчаянно сражались за увеличение своих долей в общем улове. Квота Испании уменьшается уже третий год подряд.

Что касается видов рыбы, то на 8% сокращается добыча южного хека или мерлузы в Бискайском заливе и на 5% камбалы.

«Необходимо сохранить ресурсы даров моря, а также хозяйства рыбацких посёлков и образ жизни их населения», - сказал испанский министр Луис Планас.

Организации защитников природы, такие как "Наша рыба", призывают страны ЕС прекратить "хищнический" промысел, особенно в Средиземноморье, где животному миру угрожает также загрязнение воды. Активисты организации "Океанское восстание" переоделись мёртвой рыбой, чтобы привлечь внимание общественности.

" Наша организация Oceana сожалеет, что европейские министры утратили способность обеспечивать устойчивую эксплуатацию всей популяции рыбы в водах ЕС, - сказал Хавьер Лопес. - Вместо этого они решили превысить научные рекомендации примерно для 35% популяций атлантических рыб. Они не были достаточно амбициозны в сокращении промысела в Средиземном море ".

Между тем, Брюссель и Париж продолжают жесткий торг с Лондоном о ловле рыбы в водах, которые до «брексита» были общими.