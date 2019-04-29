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Как изменение климата влияет на рыболовство?

Как изменение климата влияет на рыболовство?
  Денис Локтев 
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Может ли глобальное потепление оставить нас без рыбы, а рыболовов — без средств к существованию? Или новый климат несёт с собой и новые возможности? Здесь, в Италии, и по всей Европе ученые и рыболовы ищут ответы на эти вопросы.

Изменение климата глазами рыбаков

Этторе всю жизнь рыбачил на озере Гарда. В прошлом угорь и форель тут были в изобилии. Сейчас же, по его словам, этой рыбы тут почти нет. Он не понимает почему, но подозревает, что связано это может быть с изменением климата, наносящем урон озеру.

"30-40 лет назад у нас было 4 ярко выраженных сезона - весна, лето, осень и зима. Теперь же все изменилось - зимы не такие холодные как обычно, а летом стало очень жарко", – говорит Этторе.

Чтобы найти ответы, рыбаки озера Гарда работают совместно с учеными над европейским проектом ClimeFish, в рамках которого изучается влияние изменения климата на рыбный промысел и аквакультуру.

Местное рыболовное сообщество, состоящее из 12 промысловых лодок, делится информацией с учеными и предоставляет образцы улова для изучения.

"Мы заметили спад улова, поэтому решили узнать у ученых, предоставив все возможную информацию, в чем причина таких изменений и можно ли найти какое-то решение", – говорит член рыболовного сообщества озера Гарда Алессандра Маццола.

Перелов рыбы – чем он грозит отрасли?

Озеро Гарда в списке 15 изучаемых объектов, среди которых пресноводные водоемы, районы морского промысла и рыбные фермы по всей Европе.

"Мы поговорили с заинтересованными сторонами и спросили — какие главные задачи они для себя поставили в будущем? А потом мы обратились к нашим биологам и специалистам и попросили их, исходя из этого, провести модификацию проекта", – рассказывает Микаэла Аскан, координатор проекта ClimeFish.

Ученые отмечают, что в связи с изменением климата в Европе рыба и моллюски стали быстрее расти, что хорошо для промышленности. Но это несет с собой и угрозы.

Основная проблема, с которой сталкивается отрасль, – миграция рыбы в северные районы, в частности в северо-восточную часть Атлантического океана. Вместе с этим аквакультура сталкивается с распространением большого количества паразитов и заболеваний.

Как смягчить последствия изменения климата для рыбной промышленности?

Основываясь на проведенных анализах, ученые готовят ряд практических рекомендаций для законодателей и промышленности по смягчению последствий изменения климата. Они также готовят программное обеспечение, которое поможет более эффективно управлять рыбными запасами.

"Мы хотим показать пользователям различные сценарии, к которым может привести изменение климата. При их составлении мы фокусируемся на возможных результатах — что произойдет, если некоторые параметры изменятся. Обладая этими знаниями, конечные пользователи могут предпринимать соответствующие действия", – рассказывает Астрид Штурм, инженер Бранденбургского университета технологий.

От морских траулеров в Швеции до инновационных акваферм на Канарских островах — изменение климата затрагивает всю индустрию, неся с собой как новые риски, так и возможности. Поэтому для стран ЕС важно пересмотреть свои стандарты и принципы защиты рыбы и поддержки отрасли.