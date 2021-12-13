Предварительное расследование по факту "халатности при отягчающих обстоятельствах" открыли власти Швеции после столкновения в ночь на понедельник британского и датского судов между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм.

Береговая охрана подозревает, что одним из двух судов (британским Scot Carrier, либо датским Karin Hoej) управляли в состоянии сильного опьянения. По данным на этот час, в результате инцидента одни человек погиб, ещё один числится пропавшим без вести.

"Кто-то слышал крики, но было трудно понять, откуда они исходят, - рассказал в понедельник Матс Келлерман, глава шведских морских спасателей, - изнутри затонувшего судна или из моря. Никто не знает, и мы ничего не нашли. Учитывая, что прошло много времени и что вода холодная, надежды найти выживших практически нет".

Береговая охрана в настоящее время проводит следственные мероприятия. Поиск выживших прекращён. В результате столкновения меньшее по размерам датское судно, на борту которого находились два человека, перевернулось. Оно отбуксировано на мель, в ближайшее время его осмотрят водолазы.