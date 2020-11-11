Столкновение танкера и рыбацкого судна в Средиземном море

В Средиземном море близ турецкого города Адана греческий танкер столкнулся с рыбацким судном. Погибли четверо турецких рыбаков, один числится пропавшим без вести. На месте инцидента находятся три корабля турецкой береговой охраны и группа водолазов. Причины произошедшего устанавливаются. Столкновение произошло рано утром в 15 морских милях от берега. Танкер под греческим флагом, принадлежащий компании "Андриаки", имеет вместимость 165 730 тонн и был построен в 2012 году.

Инцидент произошел на фоне спора Греции и Турции в отношении делимитации морских зон в Средиземноморье. В среду Анкара продлала до 23 ноября срок сейсмической разведки на морском шельфе близ греческого острова Кастелоризо.