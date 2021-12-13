Сильнейшие пары Европы: результаты второй жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее итогам образовались такие пары:

"Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Германия)

"Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды)

"Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция)

"Атлетико" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия)

"Интер" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия)

ПСЖ (Франция) - "Реал" Мадрид (Испания)

Из-за технических проблем Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел жеребьевку 1/8 финала Лиги Чемпионов заново. Результаты первой жеребьевки были аннулированы.

"Существенная ошибка", по информации пресс-службы УЕФА, произошла "из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика услуг, который сообщает официальным лицам, какие команды имеют право играть друг с другом".

Во время процедуры бронзовый призер чемпионата Европы, победитель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" Андрей Аршавин, который был одним из участников жеребьевки, определяя соперника испанского "Вильярреала", вытащил шарик с "Манчестер Юнайтед". Команды не могли встретиться друг с другом в 1/8 финала, так как выступали в одной группе. Шар с "Манчестер Юнайтед" же не был помещен в корзину с возможными соперниками "Атлетико".

После жеребьевки "Атлетико" подал протест на ее итоги.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля. Ответные - 8,9,15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.