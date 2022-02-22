Финал Лиги чемпионов могут перенести из Санкт-Петербурга

На фоне эскалации конфликта на востоке Украины финальный матч Лиги чемпионов может быть перенесен из Санкт-Петербурга. Об этом во вторник написали сразу несколько британских изданий: BBC Sport и таблоиды Mirror и Daily Star. По их информации, игра пройдет 28 мая на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

О том, что у России, которая "вторгается в независимые страны", нет "никаких шансов" на проведение футбольных турниров заявил, выступая в британском парламенте, и премьер-министр королевства Борис Джонсон.

Несмотря на это, в самой УЕФА уверяют, что организация пока не планирует переносить матч с "Газпром Арены", но "постоянно и внимательно" следит за ситуацией.

Генеральный директор оргкомитета финального матча Алексей Сорокин заявил во вторник, что подготовка к игре идет в плановом режиме и что в Санкт-Петербурге ждут приезда более 50 тыс. инострнных болельщиков.