Болельщики "Челси" ликуют

Ликованию поклонников "Челси" нет предела - лондонский клуб выиграл Лигу чемпионов во второй раз в своей истории, победив в финале другую английскую команду "Манчестер Сити" со счетом - 1:0. Единственный гол в матче, который прошел в Порту, забил в конце первого тайма немецкий полузащитник "синих" Кай Хаверц. Многие английские болельщики прилетели поддержать футболистов в Португалию.

"Это лучшая ночь в моей жизни. Мы с отцом впервые побывали на финале еврокубков, и то, что нам сразу удалось завоевать трофей, это просто немыслимо. Когда Хаверц забил гол, это было просто невероятно - фантастические ощущения. И потом "Челси" здорово выглядел на протяжении всей встречи. Болельщики их поддерживали, как могли. Это была замечательная поездка в Португалию!", - говорит этот болельщик.

"Я болельщик "Сити", я видел их и в худшие времена. Так что я очень рад, что мы дошли до финала. Жаль, что мы сегодня были не в лучшей форме, иначе мы бы легко победили "Челси". Но в любом случае - трофей уедет в Англию", - радуется этот мужчина.

"Манчестер Сити" впервые играл в финале Лиги чемпионов, но сразу взобраться на вершину не сумел, хоть и считался фаворитом. После встречи пресс-служба "горожан" опубликовала в "Твиттере" фото всех игроков команды, принимавших участие в матче. Подпись под ней заверила болельщиков "Сити": "Мы вернемся!"