Президент ЮАР находится на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, у которого накануне был выявлен коронавирус, переносит заболевание в легкой форме. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на администрацию главы президента. Рамафоса, полностью прошедший вакцинацию, находится на самоизоляции в Кейптауне под наблюдением врачей министерства обороны. На предстоящие семь дней Рамафоса временно передал свои полномочия вице-президенту страны Дэвиду Мабузе.