Смерть по фальшивому ковид-паспорту

57-летняя женщина, представившая ложное свидетельство о вакцинации, скончалась в больнице имени Раймона Пуанкаре города Гарш недалеко от Парижа. Заведующий отделением интенсивной терапии медучреждения Джилали Аннан призывает непривитых пациентов не скрывать этого от врачей. По его словам, это серьёзная ошибка, поскольку для достижения лучших результатов врач должен знать все детали, чтобы подобрать наиболее эффективное лечение в каждом конкретном случае.

"Если бы мы знали, что пациентка не была вакцинирована, то, учитывая её возраст, тяжесть и скорость обострения её состояния, мы, конечно, ввели бы ей нейтрализующие моноклональные антитела", - говорит Джилали Аннан.

Женщина не посмела сказать врачам, что ей не сделали привику, из страха потерять ковид-паспорт и работу. Во Франции предусмотрен денежный штраф за предъявление фальшивого санитарного паспорта, а при повторных правонарушениях - и тюремный срок. Но когда дело уже непосредственно касается здоровья, то попытка сокрытия правды может оказаться фатальной.

"Когда вы попадаете в больницу, вы должны быть предельно искренны и честны, таковы должны быть отношения между врачом и пациентом. И я ещё раз настаиваю: мы здесь не для того, чтобы судить; мы здесь, чтобы заботиться о людях", - говорит Бенджамин Давидо, инфекционист из больницы Гарша.

С начала августа граждане Франции должны предъявлять санитарный пропуск при посещении общественных мест, баров, ресторанов и театров, при госпитализации и пользовании междугородным транспортом. Санитарный паспорт представляет собой QR-код , который действителен через неделю после второй дозы вакцины, либо отрицательный результат ПЦР-теста. Во втором случае его действие ограничено 72 часами.