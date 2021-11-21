Китай понизил дипотношения с Литвой

Правительство Китая приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах. Мера вызвана открытием представительства Тайваня в Вильнюсе.

КНР рассматривает открытие тайваньского представительства в Литве как нарушение принципа территориальной целостности Китая, а также как вмешательство во внутренние дела страны.

Представительство Тайваня в Вильнюсе работает с четверга. Оно не обладает дипломатическим статусом, однако может предоставлять консульские услуги.

Свое представительство на Тайване Литва рассчитывает открыть в начале следующего года.

Китай отозвал посла из Литвы в августе, а 3 сентября литовский МИД сообщил об отзыве посла из Пекина. Китай также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для литовских предприятий.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.