Лыжный сезон в Европе: ограничения в Австрии, раздолье в Болгарии

Лыжный сезон стартовал в австрийских Альпах на фоне распространения омикрон-штамма. Власти ужесточили правила въезда в страну для граждан из четырёх стран, где отмечается вспышка эпидемии.

До того, как попасть на лыжные склоны в окрестностях Зальцбурга туристам из Великобритании, Дании, Норвегии и Нидерландов предстоит обязательный десятидневный карантин. Ограничения вступят в силу 25 декабря и скорее всего продлятся весь зимний сезон. Они не коснутся ревакцинированных с отрицательным ПЦР-тестом.

Обычно доля британских и голландских туристов составляет четверть от всех посетителей горнолыжных курортов земли Зальцбург.

О специфике своей работе в предновогодний период рассказал Эрвин Шварц, владелец отеля на курорте Санкт-Йоханн Альпендорф: "Постояльцы из Германии тоже отменили свою бронь, потому что их непривитым детям придется отсидеть карантин, когда они вернутся на родину. Вот так мы и живем: отменяем, переносим, резервируем на новые даты: в общем работаем на износ".

В горах Болгарии также официально открыт зимний сезон. В этом году в Банско в два раза больше туристов, чем в прошлом году. В отелях лыжного курорта почти не осталось мест.

По традиции местные туристы предпочитают вставать на лыжню на Рождество (в Болгарии его празднуют 25 декабря), а на Новый год отмечается наплыв иностранцев.

Благовеста Томова из Союза владельцев гостиничного бизнеса курорта Боровец рассказала Euronews: "Около 40 процентов наших гостей прибывают из Великобритании. На втором месте - туристы из Болгарии. Мы с большим уважением к ним относимся. Каждое туристическое направление опирается на внутренний спрос, поэтому наши люди здесь любимы и долгожданны".

В Пиринских горах Болгарии санитарный пропуск потребуется предъявить только в закрытых помещениях, а маску нужно будет носить только в лифте.