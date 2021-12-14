Число жертв смертоносного торнадо в американском штате Кентукки растет по мере хода поисково-спасательных работ. Власти ожидают, что погибших будет больше ста, ранее сообщалось о 74 смертях В фокусе внимания спасателей в последние дни остается фабрика в городе Мэйфилд, где в момент обрушения крыши в ловушке оказались десятки людей.

Том Нил, руководитель оперативной группы, уточняет: "Мы все еще рассматриваем это как спасательную операцию. Время идет, ночью температура опускается, и нам очень важно убедиться, что мы сможем добраться до людей, которые остаются запертыми в руинах здания".

Власти подтвердили что в списке погибших значатся дети.

Энди Бешер, губернатор штата, с трудом скрывал слезы, анонсируя новые данные: "Вот еще немного информации о тех, кого мы потеряли. 18 тел до сих пор не опознаны. Возраст жертв - от пяти месяцев до 86 лет, шести погибшим меньше 18 лет".

В Кентукки ждут визита президента Джо Байдена, ранее он объявил о режиме чрезвычайной ситуации, что позволило направить в штат помощь из федерального бюджета. "Я сказал губернатору два дня назад, что не хочу мешать своим визитом, - отметил Байден. - Сейчас столько дел, а когда приезжает президент, за ним тянется толпа народу".

На помощь населению направлены две сотни военнослужащих Национальной гвардии. Всего от смертоносных торнадо пострадали шесть восточных штатов, Кентукки - больше других.