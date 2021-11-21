С ухудшением гуманитарной ситуации у белорусско-польской границы власти Ирака начали эвакуацию мигрантов. Первый вывозной рейс доставил в исламскую республику более четырёхсот человек. Мигранты, вынужденные вернуться домой, рассказывают о своём опыте.

Владелец парикмахерской в городе Сулеймания Миран Мустафа Хассан говорит, что это уже не первая его попытка попасть в ЕС:

«Я пытался уехать и раньше, через Турцию в 2017, но тогда мне не удалось добраться до Европы. Говорили, что поездка через Республику Беларусь будет легче, едет много людей, цены скромные и можно быстро добраться до Германии. Это пишут в соцсетях, об этом говорили друзья, которым попасть в Европу помогли местные турагентства.

Белорусская полиция не применяла силу против нас. Они просто спросили, куда мы хотим — в Польшу или в Республику Беларусь. Конечно, мы выбрали Польшу, и они открыли границу».

Миран Мустафа Хассан после возвращения снова открыл свою парикмахерскую и вернулся в прежней работе. Он признался, что разочарован этой поездкой и ему жалко потраченных денег — их будет не так просто вернуть.

После двух неудач, по словам Хассана, он категорически не хочет больше пытаться попасть в Европу. В отличие от Зайны Халаф, многодетной матери, вынужденной ютиться в лагере езидских беженцев Кабарту. Она жалуется на жестокость белорусских силовиков и на трудности, с которыми пришлось столкнуться на пути в ЕС, но не исключает, что при новой возможности снова попытается уехать в Европу:

«Мы застряли на 13 дней между двумя заборами — белорусским и польским. Каждый вечер белорусы говорили нам собирать вещи и уходить в сторону Польши. Мы объясняли, что с нами дети и больные люди, но они отвечали "нет, вы должны идти". Когда прибывали новые группы, также из Курдистана, а некоторые с юга Ирака, людям говорили резать заграждения и пробиваться вперёд».

О готовности снова и снова рисковать собой ради статуса беженца в Европе говорили многие из тех, кто давал интервью журналистам после эвакуации из Минска. Люди жалуются на бедственное положение в Ираке и связывают с переездом в ЕС надежды на новую жизнь — для себя, своих детей и близких.

Несостоявшиеся мигранты рассказывают, что были вынуждены ради этого продавать машины и залезать в долги: стоимость миграционного тура по белорусскому маршруту оценивают в несколько тысяч долларов.