Рим простился с Линой Вертмюллер

Десятки людей собрались в субботу на Пьяцца дель Пополо в Риме, чтобы проститься и проводить в последний путь Лину Вертмюллер (настоящее имя Арканджела Феличе Ассунта Хоб Вертмюллер фон Эльгг Эспаньол фон Брауэйх). Известный итальянский режиссер и сценарист, Вертмюллер скончалась в четверг, ей было 93 года.

Похороны состоялись в Церкви художников. Многие из выступавших говорили о том, что её величайшим талантом было "передавать радость жизни".

Вертмюллер стала первой женщиной, номинированной на «Оскара» за лучшую режиссуру за "Паскуалино "Семь красоток" 1975 года.