Сёрфер спас товарища в Португалии

Упав со своей доски для сёрфинга в волны близ португальского Назаре, британец Эндрю Коттон оказался в ловушке среди скал у подножия знаменитого местного маяка в ненастный день. Ему чудом удалось спастись, благодаря смелому вмешательству другого сёрфера, бразильца Марсело Луны.

"Вода была такой пенистой, я почувствовал, что тону и натянул свой надувной жилет, на мгновение мне показалось, что всё в порядке, но нет: произошло определённо худшее из всего, с чем я до сих пор сталкивался. Это могло зайти далеко", - рассказывает Эндрю.

Назаре в Португалии славится высоченными волнами, особенно во время шторма. Экстремалы из разных стран мира специально приезжают сюда, чтобы поймать гигантскую волну и испытать себя в сложных условиях.

"Это место в Назаре всегда было кошмаром для нас, сёрферов, - говорит Марсело Луна. - _Мы знаем это, мы усердно тренируемся, чтобы этого не происходило, но это могло случиться, и это произошло. Я счастлив, потому что оказался там и смог помочь". _

И Эндрю Коттон, и Марко Луна не новички в сёрфинге. Оба часто приезжают в Назаре, надеясь устанровить рекорды. В 2017 году в результате падения с доски Коттон сломал здесь позвоночник, но врачи поставили его на ноги, а сёрфинг он не бросил.