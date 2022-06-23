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Серфинг-шоу в секторе Газа
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Палестинцы покоряют волны

Сёрфер на борде взлетает над гребнем волны – типичная картина для пляжей по всему миру, но в секторе Газа сёрфинг-шоу с большим количеством участников проходит впервые. Его организовала Палестинская ассоциация парусного спорта и гребли.

Из-за израильской блокады в Газу не поступают доски, комбинезоны и другое оборудование, поэтому любители этого вида спорта вынуждены поддерживать в оптимальном состоянии имеющееся снаряжение.

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