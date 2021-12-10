Суд в Лондоне поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Теперь дело будет возвращено в суд первой инстанции - Вестминстерский магистратский суд - который ранее постановил, что 50-летний австралиец не может быть выдан США из-за риска самоубийства. Сообщается также, что основатель WikiLeaks останется под стражей.

"Суд принял решение удовлетворить апелляцию и постановил передать дело обратно в магистратский суд, чтобы судья направила дело на рассмотрение министра [внутренних дел], который решит, должен ли Ассанж быть экстрадирован в США", - говорится в документе.

"Мы считаем, что этот риск (суицида) исключен благодаря предоставленным гарантиям", - отметил при объявлении приговора главный судья лорд Бёрнетт.

У здания суда проходит акция с требованием освободить основателя WikiLeaks.

В США Ассанжа обвиняют в "самом крупном хищении секретной информации в истории страны".