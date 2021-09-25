"Диалоги о будущем" Олафа Шольца

В последние часы, оставшиеся до начала "дня тишины" перед парламентскими выборами в Германии, кандидат от социал-демократов на пост канцлера Олаф Шольц провёл "Диалоги о будущем" с избирателями своего округа в Потсдаме недалеко от Берлина. Министр финансов в уходящем правительстве Ангелы Меркель сделал всё, чтобы избежать ошибок в своей предвыборной кампании и получить поддержку обещанием нового старта для страны после 16-летнего бессменного правления христианских демократов.

Олаф Шольц (СДПГ): "Нам нужно будет построить больше домов, чтобы, наконец, цены за аренду жилья снизились. Мы должны вспомнить, что когда-то в Германии мы строили 800 тысяч квартир в год. Сейчас мы строим ежегодно 300 тысяч, а моя цель - 400 тысяч новых квартир в год".

Эта тактика дала свои плоды: в преддверии выборов социал-демократы продолжали удерживать лидерство в соцопросах, опережая христианских демократов на 2 пункта.

В своём видении будущего Шольц отвёл особое место и техническому прогрессу в повседневной жизни.

Олаф Шольц (СДПГ): "Хорошо иметь Wi-Fi (беспроводной интернет) в школах, но у нас пока нет хорошей связи даже во всех жилых домах. Нам нужен хороший интернет по всей стране, чтобы в каждой квартире, каждой компании была стабильная связь. Я хочу превратить Германию в гигабитное общество".

23 года назад социал -демократ Герхард Шрёдер одержал победу над христианским демократом Гельмутом Колем и оставался у власти 7 лет. В 2005 году бразды правления вновь перешли к христианским демократом. Сейчас, после 16-летнего правления Ангелы Меркель, у социал-демократов вновь появились реальные шансы на успех.