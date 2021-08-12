Сторонники Джулиана Ассанжа негодуют

С негодованием и тревогой сторонники Джулиана Ассанжа восприняли новость о том, что Высокий суд Лондона позволил Вашингтону обжаловать отказ об экстрадиции журналиста.

Слушания пройдут 27 и 28 октября.

Американская сторона опротестовала заключение психиатров о склонности основателя викиликс к суициду

В США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы по обвинениям в шпионаже и взломе правительственных серверов.

Стелла Моррис, гражданская жена Джулиана Ассанжа: "Сегодня не обсуждалось почему я беспокоюсь о своей безопасности, безопасности моих детей и о жизни Джулиана. Все эти годы нас пытаются запугать, нам угрожают. Нас с джулианом терроризируют более десяти лет".

Джон Пилджер, австралийский журналист:

"Этому кошмару нужно положить конец. Невиновного человека преследуют за то, что он оказал обществу одну из самых значимых услуг, из всех, о которых я знаю".

В 2010-м Викиликс опубликовал сотни тысяч секретных материалов об операциях США в в Афганистане и Ираке.

Ассанж и его сторонники упирают на то, что документы свидетельствуют о злоупотреблениях американских военных.

Прокуратура США настаивает: утечка информации поставила под угрозу жизни людей.