Против экстрадиции Ассанжа

Десятки сторонников основателя "Викиликс" Джулиана Ассанжа вышили на улицы Лондона, чтобы выразить свой протест. Манифестанты призывали администрацию президента Соединенных Штатов Америки - Джо Байдена снять все обвинения с Ассанжа. Мероприятие прошло в преддверии апелляции США по поводу экстрадиции основателя "Викиликс"в Соединенные Штаты. Слушания пройдут в Лондоне на следующей неделе.

В начале января британский суд отказался выдать Ассанжа Соединенным Штатам, объяснив, что в случае экстрадиции основатель "Викиликс"может совершить самоубийство. В том же месяце суд отказался освободить австралийца под залог.

В США Ассанжа обвиняют в "самом крупном хищении секретной информации в истории страны". В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 175.