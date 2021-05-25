Гений за работой: документальный фильм о Федерико Феллини

Как создавал свои фильмы гений итальянского кино Федерико Феллини? На этот вопрос пытается ответить режиссер Сильвия Джульетти в своей документальной ленте "Феллинополис". В основу картины легли кадры со съемочных площадок фильмов "Город женщин'', "И корабль плывет", "Джинджер и Фред". В то время Феллини попросил своего коллегу Ферруччо Кастронуово запечатлеть творческий процесс, позднее эти видеонарезки использовались перед кинопоказом.

"Федерико восхищался окружающим его миром, поэтому в его лентах есть замечательные лица, которые не увидишь в других фильмах той эпохи", — художник по костюмам Маурицио Милленотти.

"Мы занимались созданием сказки, волшебства", — рассказывает композитор Никола Пиовани. композитор

В документальном фильме "Феллинополис" своими воспоминаниями делятся работавшие с великим режиссером профессионалы, такие как композитор Никола Пиовани, сценарист и режиссер Лина Вертмюллер и художник по костюмам Данте Феррети.

"У него не было определенного сценария. Нам всегда было очень весело", — говорит Лина Вертмюллер.

У поклонников творчества Федерико Феллини появилась редкая возможность увидеть режиссера за работой. Премьера "Феллинополиса" состоялась на Римском кинофестивале. В итальянских кинотеатрах прокат начинается с 10 июня.