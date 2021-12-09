Дания: кто ответит за убийство норок?

Нетеплый прием для датского премьер-министра.

Метте Фредериксен ответила на вопросы парламентской комиссии о принятом в прошлом году решении правительства умертвить всех содержавшихся на зверофермах американских норок из-за риска распространения нового штамма коронавируса.

На подходе к зданию премьер-министра обступили протестующие, в основном фермеры.

В целом, я могу сказать, что год назад мы, к сожалению, должны были принять решение об уничтожении норок, и это было правильное решение Метте Фредериксен премьер-министр Дании

До ноября прошлого года Дания была ведущим мировым экспортером норковых шкурок. Но после того, как стало известно о сотнях случаев передачи коронавируса от норок к людям, власти приняли решение об уничтожении всего поголовья пушных зверей в стране - 15-17 млн особей.

Как выяснилось позже, для этого в то время отсутствовала необходимая правовая основа. Фредериксен заявила, что не знала о незаконности своего решения, и подчеркнула, что оно было основано на серьезной оценке риска.

До 2023 года в стране запрещена деятельность пушных ферм, что, фактически, ставит крест на отрасли.