Норки заразились коронавирусом на зверофермах в Греции

Заражение норок коронавирусом выявлено на двух зверофермах в греческой области Западная Македония в районах Козани и Кастория. Министерство сельского хозяйства приняло решении уничтожить две с половиной тысячи животных. Инфекция обнаружена у десяти сотрудников. В настоящее время проводятся дополнительные лабораторные исследования.

В Греции и прежде всего в области Западная Македония существует 90 хозяйств, которые ежегодно выращивают 1,2 млн молодых норок. В этой отрасли заняты более 600 человек, она приносит стране свыше 150 млн евро в год. необработанный мех и кожевенное сырье экспортируются на датские и финские аукционы.

В последнее время заражение норок также произошло в Нидерландах, Дании и США. Датское правительство в начале ноября сообщило о намерении уничтожить всех норок на фермах, но затем решило сохранить часть животных.