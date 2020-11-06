Дания: норки заражают людей мутировавшим штаммом коронавируса

В Дании выявлена передача коронавируса от норок людям в 214 случаях. Об этом сообщил Институт по борьбе с инфекционными заболеваниями. Речь идет в том числе о мутировавшем штамме коронавируса. Особенно активно инфекция циркулирует в Северной Ютландии, где расположены зверофермы, занимающиеся разведением норок. В регионе по решению властей введен карантин.

Как указала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, ограничительные меры крайне необходимы, поскольку мутировавший коронавирус несет в себе риск повлиять на эффект будущих вакцин. Жителям Северной Ютландии предписано не покидать пределы своих коммун и пройти обследование. Мутировавший коронавирус уже обнаружен у 12 человек.

Из-за сложившейся ситуации правительство Дании приняло решение уничтожить 17 миллионов животных на 1139 норковых фермах. Это сложная задача во всех ее аспектах.

Флемминг Куре Маркер, глава ветеринарного управления Дании: "Мы уже дошли до очень высоких показателей. В настоящее время уничтожается по сто тысяч норок в день. Но нам нужно увеличивать количество бракуемых норок. Так что процесс будет ускорен".

По данным датских властей, случаи заражения животных коронавирусом выявлены в более чем 200 зверофермах. В 67 хозяйствах полностью уничтожено поголовье пушных зверей. Дания - крупнейший в мире экспортер шкурок норки. Заводчикам выплачивается компенсация.