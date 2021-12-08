Еврокомиссия угрожает санкциями за подрыв экономики ЕС

Европейский Союз защищается против того, что он называет запугиванием или принуждением, с помощью нового торгового оружия. Оно призвано наказывать страны, подрывающие экономику ЕС.

«Мы без колебаний оттолкнём тех, кто нам угрожает, - заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. - Мы не приемлем тактики запугивания».

Новый инструмент, представленный в среду Брюсселем, позволит вводить санкции против иностранных правительств, компаний и частных лиц, которые злоупотребляют торговыми и финансовыми связями с целью изменения политики ЕС.

Репрессалии могут включать дополнительные пошлины, ограничения на экспорт, исключение из государственных тендеров, ограничения на иностранные инвестиции и расторжение контрактов с ЕС.

Брюссель разработал такие меры на фоне роста во всем мире геополитической напряженности. Политика крупных держав часто становится токсичной и непредсказуемой.

Всего несколько дней назад Китай заблокировал ввоз некоторых литовских товаров в свои порты и сообщил, что эта страна Балтии удалена из систем таможенного декларирования.

Литва осудила запрет как возмездие за разрешение открыть своё представительство в Вильнюсе Тайваню, самоуправляемому демократическому острову, который Пекин считает отколовшейся от него провинцией.

Домбровскис, курирующий вопросы торговли, сказал, что подобные споры могут служить основанием для применения нового инструмента, однако подчеркнул, что это предложение не направлено против какой-либо конкретной страны.

Претензии предъявлялись не только к Китаю. Ранее были и другие, которые ставили в неудобное положение Евросоюз, давнего защитника открытых рынков и свободной торговли, .

В прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытался спровоцировать международный бойкот французских товаров после того, как президент Эммануэль Макрон обнародовал меры по защите секуляризма от радикального ислама. В 2018 году президент США Дональд Трамп ввел против ЕС пошлины на сталь и алюминий, за то, что их импорт якобы угрожает национальной безопасности Америки.

Для чего предназначено торговое оружие?

Новый инструмент позволит блоку коллективно противодействовать экономическому давлению, запугиванию, угрозам и попыткам повлиять на политику ЕС.

Принцип невмешательства во внутренние дела суверенного государства - или, в данном случае, союза государств - является краеугольным камнем международного права.

Однако основная цель этого инструмента - не наказание, а скорее сдерживание: Брюссель надеется, что сможет отговорить от коммерческого шантажа одним лишь объявлением о наличии в его распоряжении широкого спектра санкций.

Домбровскис подчеркнул, что этот механизм будет применяться к злонамеренной практике стран, не входящих в ЕС. Другими словами, против попыток чужих государств использовать экономические связи, торговлю и инвестиции, чтобы добиться политических изменений в национальном правительстве или во всем ЕС.

Нарушения со стороны компаний и частных лиц также будут наказаны, если их поведение является частью закулисной кампании, спонсируемой недружественными государствами.

Эту связь может быть трудно доказать: ранее в этом году китайские пользователи социальных сетей, в том числе Коммунистическая лига молодежи, организовали бойкот торговой сети H&M после того, как шведский модный бренд заявил, что больше не будет поставлять хлопок из провинции Синьцзян из-за проблем с принудительным трудом.

Как это будет работать на практике?

Торговое оружие может быть приведено в "боевую готовность" относительно быстро, чтобы Евросоюзу было легче реагировать на действия против него. Брюссель сперва выяснит, не подпадает ли спор под юрисдикцию ВТО.

Любая страна, компания или субъект ЕС имеет право подать жалобу в Еврокомиссию. Исполнительная власть расследует ситуацию и соберёт необходимые доказательства того, что имеет место экономическое запугивание/принуждение. После этого Комиссия свяжется с обвиняемой страной и начнет с ней переговоры с целью найти взаимоприемлемое решение.

Если посредничество не удастся, и экономическое давление будет продолжаться, Еврокомиссия может поднять ситуацию на более высокий уровень и рекомендовать контрмеры, которые должны быть обсуждены и одобрены государствами-членами.

Важно отметить, что зелёный свет из столиц будет получен при наличии лишь квалифицированного большинства. Это позволит обойти требование единогласия, которое часто мешает внешней политике ЕС.

Меры против злоумышленника будут сбалансированными и соразмерными причинённому ущербу. Возможно, будут введены ограничения, касающиеся товаров, услуг, государственных закупок, прямых иностранных инвестиций, прав интеллектуальной собственности и доступа к программам, финансируемым ЕС.

После утверждения все 27 стран-членов должны будут обеспечить соблюдение санкций против третьей страны, даже если они не являются прямыми жертвами кампании запугивания/принуждения.

«Единство и солидарность остаются ключом к отстаиванию наших ценностей и интересов», - сказал Домбровскис.

Сработает ли это оружие когда-нибудь?

Инструмент противодействия запугиванию/принуждению должен быть обсужден и одобрен государствами-членами и Европарламентом. После того, как окончательная версия будет принята, любой стране ЕС будет разрешено попросить Комиссию о приведении инструмента в действие.

Нет очевидных ограничений на то, насколько далеко может зайти возмездие, хотя правило соразмерности будет служить важным лимитом. Принцип сдерживания предполагает, что санкции станут крайней мерой после того, как будут исчерпаны более мягкие формы международного воздействия.

«Инструмент будет наиболее успешным, если в его применении не будет необходимости», - сказал представитель исполнительной власти.

Еврокомиссия отметила, что в своем ответе она будет решительной, но при этом осторожной и прагматичной. Нельзя, чтобы меры противодействия были контрпродуктивными и нанесли дальнейший ущерб экономике Евросоюза, говорят его официальные лица.

Какова реакция на инициативу Брюсселя?

Члены Европарламента положительно отреагировали на предложение Комиссии, о котором они ранее сами просили.

«Брюссель создаёт этот инструмент не так, как он обычно ведёт дела», - написал евродепутат из Германии Бернд Ланге, который возглавляет парламентский комитет по международной торговле. «Евросоюз должен признать реальность всё более сурового геополитического ландшафта».

Его коллеги либерал Хильде Ваутманс и зелёный Райнхард Бутикофер также приветствовали новый инструмент, отметив необходимость противостоять агрессивному поведению Китая.

«Пекин предупрежден», - написала Ваутманс в Twitter. - Китайская тактика «разделяй и властвуй» не будет столь эффективной, как раньше».

Ожидается, что Франция и Германия поддержат это предложение. К ним присоединятся некоторые другие государства-члены, обеспокоенные растущей тенденцией экономического давления.

Напротив, Швеция и Чешская Республика выразили озабоченность по поводу крупных масштабов инициативы и настаивали на том, чтобы санкции всегда были «исключительными», соответствовали международному праву и «сводили к минимуму любое негативное воздействие» на экономику блока в целом.

«Мы считаем, что будет чрезвычайно сложно (особенно в ближайшее время) количественно оценить экономический и политический ущерб и найти соответствующие контрмеры», - написали две страны в совместном заявлении, о котором стало известно Euronews.

Профессор Джон О’Бреннан из Ирландского национального университета указывает на то, что у стран-членов ЕС имеется много разных, порой расходящихся экономические интересов. Поэтому инициатива Еврокомиссии рискует быть «сильно разбавленной» в ходе обсуждения и законодательного утверждения. Тем не менее, профессор предсказывает, что суть единого ответа на подрыв экономики будет сохранена, и это будет «переломным моментом» в укреплении позиции Евросоюза на глобальной арене.