Сахалин: эвакуация китайского сухогруза

Сахалинские спасатели успешно эвакуировали экипаж китайского сухогруза Xing Yuan, который в понедельник выбросило на мель из-за шторма у берегов города Холмска на юге острова.

Судно пришло на Сахалин из Японии, все двенадцать членов экипажа - граждане КНР. Их жизни ничто не угрожает. Бедствие произошло во время снятия сухогруза с якоря.

Глава ГУ МЧС по Сахалинской области Игорь Ямуков: "Запланированное мероприятие по эвакуации и доставке на берег 12 членов экипажа судна, севшего на мель в городе Холмск, прошли успешно. Специалистами сахалинской спасательной службы по улучшении погодных условий будет проведен осмотр судна и разработан план дальнейших действий".

По предварительным данным регионального МЧС, судно не получило повреждений, утечки топлива нет. Доставленный на берег экипаж проходит процедуру таможенного досмотра.