Эвакуация в Норвежском море

Норвежские спасатели доставили на берег экипаж потерявшего управление судна. Операция началась ещё в понедельник. Моряки подали сигнал бедствия примерно в 130 км от норвежского города Олесунн. Сообщается, что у судна перестал работать двигатель, после чего, из-за смещения груза, оно сильно накренилось. Появилась угроза опрокидывания из-за шторма.

На борту находились 12 человек. Большинство удалось эвакуировать на вертолёте. Четверо были вынуждены спрыгнуть в море, один из них ранен. В настоящее время, по данным береговой охраны, все члены экипажа находятся в безопасности.

Судно загружено нефтью, дизельным топливом, кроме того, перевозило небольшие катера. После эвакуации людей оно продолжило дрейфовать в южном направлении. Береговая охрана сообщила о намерении направить на борт специалистов, чтобы взять судно на буксир, ведь крушение с таким количеством нефти и нефтепродуктов может грозить экологическим бедствием.