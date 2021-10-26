Пираты 21 века: российские моряки спасли панамское судно

В понедельник российские моряки предотвратили пиратское нападение в Гвинейском заливе.

В Министерстве обороны России сообщили, что контейнеровоз "Люция" под флагом Панамы был атакован неизвестными на быстроходной лодке в районе нефтяного месторождения Агбами (Нигерия) у западного побережья Африки.

Минобороны об операции в Гвинейском заливе

Сигнал бедствия "Люции" был передан экипажу российского большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", находящегося в дальнем походе в водах Атлантики. Российские военные немедленно отправили в район инцидента вертолет Ка-27ПС с группой пехотинцев.

Командир отряда боевых кораблей Северного флота капитана Станислав Варик заявил, что приближение российских морпехов спугнуло пиратов, которые покинули зону происшествия.

Шесть моряков поднялись на пустующую палубу "Люции" для того, чтобы убедиться, что никто из пиратов не проник на гражданское судно. Экипаж, в составе которого 20 украинцев, 1 россиянин и 1 гражданин Румынии, находились в цитадели в соответствии с указаниями российских военных. Пострадавших нет.