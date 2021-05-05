Олимпиада-2024 в Париже: первые проигравшие

Подготовка к Олимпийским играм в Париже идет полным ходом, в том числе и в этом северном пригороде французской столицы, который также готовится принять гостей и участников. Здесь будут построены сооружения, которые, по словам организаторов, станут самым большим наследием Олимпиады-2024.

Французский Олимпийский комитет пообещал учесть все особенности и максимально адаптировать все строения к местности. А также строить лишь то, что действительно необходимо: в том числе олимпийский бассейн и новую Олимпийскую деревню. В районе Сен-Сен-Дени будет построено 80% всей новой инфраструктуры для игр

Аннелиз Боржес, Euronews:

"В результате радикальных преобразований эти кварталы уступят место обсаженным деревьями бульварам, современным зданиям и тихим спальным районам на берегу реки Сены. Но территория в 52 гектара, предназначенная для Олимпийской деревни, уже была домом для людей, которым сказали, что они должны отсюда уехать".

Бубакар Диалло, представитель рабочих-мигрантов: "Вон там я жил, здание Б, последнее..."

Его старый дом еще стоит, но это ненадолго: Бубакар Диалло согласился показать нам, что осталось от места, в котором он жил последние 20 лет. Это общежитие для рабочих-мигрантов теперь предназначено для сноса.

"Олимпийские игры длятся всего месяц, максимум два. Так зачем же разрушать целую жизнь из-за двух месяцев?" - недоумевает Бубакар.

Раньше здесь жили 300 человек, некоторые десятилетиями, а теперь им дали 3 месяца на то, чтобы освободить помещения.

Николя Ферран, гендиректор SOLIDEO:

"Мы построили временную резиденцию в 300 метрах отсюда, потому что мы должны снести это здание до конца 2021 года".

Временные помещения, собранные SOLIDEO, государственной компанией, курирующей строительные объекты для Олимпийского комитета Парижа, временные в полном смысле этого слова.

Бубакар стучит по стене, по двери и констатирует: “Не знаю, что они использовали: похоже, это картон или фанера".

Рабочие сомневаются, что власти предоставят им постоянное место жительства к следующему году. Один из них говорит:

"Я думаю, что Олимпийские игры - это только повод, потому что, когда мы предложили, чтобы после Олимпийских игр нас вернули жить в те же места, они нам отказали".

"Власти используют подобные события, чтобы преобразовать окрестности и удалить нежелательных обитателей, которых здесь больше не должно быть",- считает Бубакар.

В Париже уже подсчитают потенциальный доход от Олимпийских игр - от продажи прав на трансляцию соревнований, билетов, спонсорства, туризма. Но ещё до начала Игр некоторые уже считают себя проигравшими.