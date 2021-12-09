Франция будет выводить Европу из пандемии

Президент Франции представил приоритеты её председательства в Совете Евросоюза, которое начинается в январе 2022 года. Для выступления в своём парижском дворце Эммануэль Макрон надел темно-синий костюм цвета европейского флага, чтобы подчеркнуть решимость своей страны вести за собой весь континент в предстоящие полгода:

«Наша Европа должна быть Европой, где мы можем производить, создавать богатство, находясь на переднем крае инноваций. Но также и быть Европой, которая должна защищать свою социальную модель, потому что у нас нет такого же коллективного выбора, как у Азии или Соединённых Штатов Америки» .

Макрон ответил популистским правительствам и соперникам Евросоюза:

"Есть политические силы, которые ставят под сомнение то, что является основой ценностей, которые сделали нашу Европу. Поэтому мы должны думать о новых инструментах, не только о санкциях, но также о поощрении и поддержке. Это глубокая политическая работа, потому что мы должны также обратиться к странам, которые сомневаются в реальности или применимости этих ценностей».

Президент объявил о намерении страны-председателя ЕС изменить правила Шенгенской зоны, защищать внешние рубежи и улучшить управление миграцией. Но в первую очередь Франция будет координировать борьбу с коронавирусом и экономическое восстановление после пандемии.