Россия укрепляет связи с Донбассом

"Мы - русский Донбасс", - написано наи плакатах в центре Донецка. С начала конфликта на востоке Украины самопровозглашённые Донецкая и Луганская республики всё больше интегрируются в Россию, начиная с рубля в качестве средства платежа и выдачи российских паспортов, которые имеют уже примерно 600 000 человек - до полной переориентации товарных потоков.

Российская символика просматривается повсюду. Многие жители Донбасса работают в России, а теперь и предприятия получили больше возможностей на российском рынке благодаря указу президента РФ Владимира Путина, который, в частности, предусматривает отмену импортных пошлин. Глава самопровозлашённой ДНР Денис Пушилин поясняет::

"В практическом плане это будет выглядеть следующим образом: наши предприятия на равных с российскими предприятиями будут участвовать в государственных закупках, муниципальных закупках, будут перемещаться на территорию Российской Федерации без уплаты всех ввозных пошлин, квот и прочая, и прочая. А в обратную сторону мы сможем импортировать непосредственно сырьё, которого не хватало нашим предприятиям и которое с трудностями поступало на нашу территорию".

Пандемия COVID-19 также усиливает разделяющий фактор. В Донецке лицензирована только российская вакцина Sputnik, которую нельзя использовать на подконтрольной Украине территории. КПП на линии фронта в основном пустынны, потому что с начала пандемии их можно было пройти только при наличии специального разрешения.

Кампания на парламентских выборах в России в сентябре 2021 года проходила на всей территории восточной Украины, а в самом голосовании, по данным Киева, приняли участие около 230 000 человек. Ключевые фигуры войны на востоке Украины вошли в российскую политическую элиту - так, партийные билеты "Единой России" получили главы непризнанных республик Донбасса, а бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай был избран в Государственную Думу от Ростовской области.