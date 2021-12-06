Зелёный свет для коалиционного "светофора": новый кабмин ФРГ готов к присяге

В Германии коалиционному "светофору" дали зеленый свет - в прямом и переносном смысле.

Члены партии "Союз-90/"зеленые" вслед за другими будущими участниками правительства одобрили договор.

Ранее свое согласие уже дали Социал-демократическая партия Германии и Свободная демократическая партия.

В голосовании, которое длилось с 26 ноября, приняли участие 57% членов политической силы. Из них за подписание проголосовали 86%.

Мы очень довольны столько замечательным результатом. Это голосование стало нам попутным ветром к новому мощному федеральному правительству с очень сильным и разнообразным составом Анналена Бербок лидер партии "Союз-90/Зелёные"

Лидер партии "Союз-90/Зелёные" Анналена Бербок выдвинута на пост министра иностранных дел в новом правительстве.

Будущий канцлер Олаф Шольц ранее пообещал, что его кабинет министров будет сбалансирован по половому признаку, что и произошло, если не считать его собственного поста.

Впервые в истории ФРГ министром внутренних дел станет женщина - 51-летняя юрист Нэнси Фэзер. Экс-министр юстиции Кристина Ламбрехт станет министром обороны. Министерство экономического сотрудничества и развития достанется экс-министру окружающей среды Свенье Шульце, а вновь созданное министерство строительства возглавит Клара Гейвиц.

Я особо горжусь тем фактом, что департаменты, где это отнюдь не традиция, сейчас возглавляют женщины. Я хотел бы еще раз прояснить это, вот они, будущий министр внутренних дел, будущий министр обороны и будущий министр строительства. С моей точки зрения, это очень и очень примечательное событие Олаф Шольц будущий канцлер ФРГ

Министерство труда и социальных вопросов сохранит за собой 49-летний Хубертус Хайль. Самый важный на сегодняшний день пост главы минздрава достанется Карлу Лаутербаху. Вольфганг Шмидт возглавит ведомство федерального канцлера. Соучредитель партии "Союз-90/Зелёные" Роберт Хабек получит портфель главы расширенного министерства по вопросам экономики и защиты климата, а также станет вице-канцлером. Его соратник Джем Оздемир возглавит министерство сельского хозяйства. Также из "Зеленых" Анне Шпигель займется делами семьи, а защиту окружающей среды поручат 53-летней Штеффи Лемке. Свободная демократическая партия выдвинула Беттину Штарк-Ватцингер по пост министра образования. Оппозиционер Марко Бушман возглавит минюст. Шеф СвДП Кристиан Линднер получит должность главы минфина, сменив на нем Шольца.

Следующий шаг - официальное подписание коалиционного договора главами всех трех партий во вторник. В среду Бундестаг проголосует по кандидатуре Олафа Шольца на пост канцлера ФРГ, что считается формальностью. После этого новый кабмин будет приведен к присяге.