Зелёный свет для коалиционного "светофора": новый кабмин ФРГ готов к присяге

Зелёный свет для коалиционного "светофора": новый кабмин ФРГ готов к присягеКомментарии
В Германии коалиционному "светофору" дали зеленый свет - в прямом и переносном смысле.
Члены партии "Союз-90/"зеленые" вслед за другими будущими участниками правительства одобрили договор.
Ранее свое согласие уже дали Социал-демократическая партия Германии и Свободная демократическая партия.
В голосовании, которое длилось с 26 ноября, приняли участие 57% членов политической силы. Из них за подписание проголосовали 86%.
Лидер партии "Союз-90/Зелёные" Анналена Бербок выдвинута на пост министра иностранных дел в новом правительстве.
Будущий канцлер Олаф Шольц ранее пообещал, что его кабинет министров будет сбалансирован по половому признаку, что и произошло, если не считать его собственного поста.
Впервые в истории ФРГ министром внутренних дел станет женщина - 51-летняя юрист Нэнси Фэзер. Экс-министр юстиции Кристина Ламбрехт станет министром обороны. Министерство экономического сотрудничества и развития достанется экс-министру окружающей среды Свенье Шульце, а вновь созданное министерство строительства возглавит Клара Гейвиц.
Министерство труда и социальных вопросов сохранит за собой 49-летний Хубертус Хайль. Самый важный на сегодняшний день пост главы минздрава достанется Карлу Лаутербаху. Вольфганг Шмидт возглавит ведомство федерального канцлера. Соучредитель партии "Союз-90/Зелёные" Роберт Хабек получит портфель главы расширенного министерства по вопросам экономики и защиты климата, а также станет вице-канцлером. Его соратник Джем Оздемир возглавит министерство сельского хозяйства. Также из "Зеленых" Анне Шпигель займется делами семьи, а защиту окружающей среды поручат 53-летней Штеффи Лемке. Свободная демократическая партия выдвинула Беттину Штарк-Ватцингер по пост министра образования. Оппозиционер Марко Бушман возглавит минюст. Шеф СвДП Кристиан Линднер получит должность главы минфина, сменив на нем Шольца.
Следующий шаг - официальное подписание коалиционного договора главами всех трех партий во вторник. В среду Бундестаг проголосует по кандидатуре Олафа Шольца на пост канцлера ФРГ, что считается формальностью. После этого новый кабмин будет приведен к присяге.