Свободные демократы Германии поддержали проект "светофорной коалиции"

Съезд Свободной демократической партии Германии утвердил создание новой правящей коалиции с участием социал-демократов и «Зелёных». За подписание договора проголосовали 92% делегатов, около 6% были против.

В субботу проект политического союза поддержали почти 100% участников съезда СДПГ, чей лидер Олаф Шольц в соответствии с соглашением должен стать новым канцлером Германии.

Вслед за социал-демократами и СвДП коалиционный договор должны рассмотреть «зелёные» — съезд намечен на понедельник, а уже во вторник, если всё пойдёт по плану, ожидается окончательное подписание соглашения.

На 8 декабря запланировано голосование по вопросу о назначении Шольца канцлером — на этом посту он должен сменить Ангелу Меркель, которая возглавляет правительство уже более 16 лет.