Индонезия: Семеру засыпал пеплом близлежащие деревни

По меньшей мере один человек погиб в субботу в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява. Более 40 человек получили ожоги, некоторые - сильные.

Очевидцы рассказывают, что небо в буквальном смысле потемнело от вулканического пепла, который затем обрушился на близлежащие деревни, заставив местных жителей в панике спасаться бегством. Позже шлейф пепла поднялся в воздух на высоту около 40000 футов.

Как сообщили в Национальном агентстве по стихийным бедствиям, расположенный в индонезийской провинции Восточная Ява Семеру активизировался в субботу в 15.20 по местному времени (11.20 по Москве). Граждан, проживающих недалеко от подножия вулкана, призвали срочно покинуть свои дома.

Сотрудники агентства по стихийным бедствия выехали к месту извержения вулкана для наблюдения за ситуацией, сбора данных и проведения эвакуации.