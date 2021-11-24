Новое правительство Германии стремится к безвизу для россиян

Новая коалиция парламентского большинства в Германии представила соглашение о партнёрстве, в котором заметное место занимают отношения со странами Восточной Европы и Россией. В 177-страничном документе говорится о Евроинтеграции, защите прав человека и смягчении визового режима, в частности, для россиян.

Евроинтеграция

Кабинет СДПГ, «Зелёных» и СвДП обещает поддерживать курс на дальнейшее сближение с ЕС Украины, Молдавии и Грузии. При этом коалиция подчёркивает важность реформ в правовой системе и экономике этих стран, а следование демократическим принципам будет иметь ключевое значение в отношении Берлина к восточным партнёрам.

В рамках этого сотрудничества лидер СДПГ Олаф Шольц подтверждает приверженность энергетическому соглашению с Украиной и выступает за его расширение — для поддержки Киева в развитии возобновляемых источников энергии и сокращении выбросов CO2.

Крымский вопрос

Противостояние с Россией оказалось среди приоритетов коалиции Штольца. В документе говорится о «преступной аннексии Крыма» и «попытках дестабилизации ситуации на Украине».

Кандидат в канцлеры и его союзники выступают за «разрешение замороженного конфликта» в Донбассе. Они связывают с выполнением Минских соглашений как перспективы мирного урегулирования в регионе, так и возможность отмены санкций против россиян.

При этом неоднократно подчеркивается, что Берлин будет и дальше поддерживать территориальную целостность Украины. В целом коалиция считает, что противостояние угрозам со стороны России должно быть в фокусе общей скоординированной политики ЕС.

Российское вмешательство в пользу Лукашенко недопустимо. Мы примем новые меры для поддержки демократической оппозиции в Республике Беларусь. Если Лукашенко не изменит курс, мы будем добиваться расширения существующих санкций ЕС, чтобы затруднить доступ режима к финансам. Соглашение коалиции СДПГ, партии "Зелёных" и СВДП

Россия

Одновременно коалиция Шольца рассматривает Москву как «одного из ведущих игроков на мировой арене». Будущее правительство держит курс на сотрудничество с Россией для решения глобальных задач «на базе международного права, соблюдения прав человека и европейских ценностей, которые известны России».

СДПГ, «Зелёные» и СВДП критикуют в Москву за «наступление на гражданские и демократические свободы». Немецкая коалиция обещает российскому гражданскому обществу поддержку и требует позволить его представителям поддерживать неограниченные контакты с немецкими партнёрами.

Безвиз

Одним из важных элементов будущего сотрудничества с Россией, как считает коалиция Шольца, должно стать смягчение визовых требований для россиян. Кабинет лидера СДПГ «хочет добиться» безвизового режима для некоторых категорий граждан, например, для людей младше 25 лет.