Папа римский прибыл в Грецию с первым за 20 лет визитом

Папа римский прибыл в Грецию - второй этап его средиземноморского турне. Здесь Франциск пробудет три дня. Это первый визит в Афины главы Римско-католической церкви за последние 20 лет, отмечают обозреватели.

Выступая по приглашению президента Катерины Сакелларопулу перед руководством Греческой республики, понтифик заявил, что Европа несёт свою долю ответственности за миграционный кризис, и что его разрешению препятствует "националистчиский эгоизм" ряда стран.

"Без Афин, Греции Европа и мир не были бы такими, какие они сегодня, им не хватало бы мудрости и счастья. В этой гостеприимной стране на некоторые из островов прибыли наши братья и сёстры мигранты, превосходящие где-то по численности их жителей. Это, конечно, увеличивает неудобства, которые прибавились к последствиям экономического кризиса"...

В программе первого дня визита Франциска - встреча с главой Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом II и выступление перед католическим духовенством. В воскресенье понтифик отправится на остров Лесбос, где посетит центр приема беженцев.

"Европейское сообщество, раздираемое националистическим эгоизмом, вместо того, чтобы стать движущей силой солидарности, иногда оказывается заблокированным, ему не хватает координации. Нужно обратить внимание на тех, кто больше всего нуждается, чтобы, в соответствии с возможностями каждой страны, принять их", - заявил понтифик.

На понедельник запланирована встреча главы Римско-католической церкви с председателем парламента Греции и посещение школы Урсулин в афинском районе Маруси. Безопасность апостольского визита обеспечивают 3 500 полицейских.