Ожидание "омикрона" произвело макроэффект

Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: На минувшей неделе у всех на устах было слово, которого неделей ранее для большинства не существовало: "омикрон". Обнаруженный в Южной Африке, сильно мутировавший вариант коронавируса появился в Евросоюзе на несколько дней раньше, чем считалось. Теперь он циркулирует практически повсюду в Европе.

Рефлекторная реакция на новый штамм

Рефлекторной реакцией правительств по всему континенту было введение новых запретов на поездки с Юга Африки, что спровоцировало хаос в аэропортах и дало людям кошмарный сценарий на праздники. А многие специалисты считают запреты на путешествия на данном этапе просто смехотворными.

Джавад Маджур, помощник Генерального директора ВОЗ:

«Ясно, что запрет на поездки не может остановить распространение вируса и, что более важно, запрет на поездки может поставить под угрозу усилия по борьбе со нынешней вспышкой».

Наступают очень мрачные времена для Европы, уже охваченной самой большой до сих пор волной пандемии. Многие правительства сейчас думают о радикальном смягчении чрезвычайных планов, чтобы оставить всё по возможности открытым на праздники. Они извлекли уроки из прошлого. Слишком часто страны ослабляли бдительность, думая, что самое плохое в пандемии осталось позади, но затем их захлестывало ещё более худшее.

Так что же дальше? Все согласны с тем, что кампании вакцинации необходимо усилить. И даже обязательность прививок перестала быть табу.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

«Сейчас разумно и уместно вести дискуссию о том, как поощрять людей на прививки и подумать о возможности обязательной вакцинации в Евросоюзе. Это требует обсуждения".

Обсуждения? Да что тут обсуждать? Можно быть либо за, либо против. То, что эксперты считают необходимым, не должно вызывать политических споров, поскольку подавляющее большинство населения, по данным социологов, это поддерживает.

Пандемия сотрясает экономику

Тем временем пандемия продолжает сотрясать экономику. На фондовых рынках это была неделя "американских горок", когда инвесторы нервничали по поводу влияния “омикрона».

Потребительские цены в зоне евро продолжали расти рекордными темпами. Годовая инфляция в ноябре составила 4,9%, это самый высокий уровень с 1997 года, за два года до введения евро. Должно ли положение ухудшиться, прежде чем оно станет лучше?

Ко мне присоединяется Хольгер Шмидинг, главный экономист немецкого Berenberg Bank.

Гробе: Давайте поговорим об экономических последствиях всего этого. Согласны ли вы с оценкой главы амриканского Федерального резерва о том, что вариант “омикрон» представляет риск как для стабильности цен, так и для занятости?

Шмидинг: “Омикрон» определенно представляет собой риск для занятости в краткосрочной перспективе. Люди меньше хотят выходить из дома, они немного осторожнее в своих расходах, они меньше путешествуют и, в ближайшем будущем, вероятно, это сократит немало рабочих мест. Однако что касается инфляции, то её даже непосредственные перспективы неясны. С одной стороны, стали ниже цены на нефть. С другой стороны, больше людей могут хотеть тратить деньги на товары в интернете, а товаров мало, и они могут подорожать. Так что ближайшая перспектива инфляции не ясна.

Гробе: На фоне опасений новой волны инфекций правительства ужесточили ограничения на поездки - полезно ли это?

Шмидинг: На самом деле, я считаю, что ограничения на поездки полезны, они позволяют выиграть время для большего числа прививок. Мы не можем предотвратить появление “омикрона» по всему миру, но если мы замедлим его распространение за счет ограничений на поездки, больше людей будет вакцинировано к тому времени, когда они встретят “омикрон», и, следовательно, меньше людей серьёзно заболеют. Это означает, что впоследствии будет меньше жестких ограничений. Так что, по-моему, это правильная реакция.

Инфляционная угроза

Гробе: Многие прогнозы предсказывают значительное снижение инфляции в следующем году. Может ли “омикрон» изменить такие ожидания?

Шмидинг: Нет, я так не думаю. На предыдущих волнах пандемии мы видели, что она не меняет долгосрочной тенденции на умеренное повышение цен. Кроме того, экономические последствия, включая влияние на инфляцию, уменьшались от волны к волне. Я ожидаю, что в течение следующего года инфляция значительно снизится. Сейчас она велика. Но вероятно, она не упадет намного ниже трех процентов в США даже к концу следующего года. И это аргумент для Федрезерва, чтобы он не колебался слишком долго, прежде чем реально менять свою денежно-кредитную политику.

Гробе: А что насчет Европы?

Шмидинг: В Европе у нас меньше инфляционное давление, чем в США, потому что, в отличие от США, у нас нет избыточного спроса помимо ограничений предложения. К концу следующего года инфляция в еврозоне упадет чуть ниже двух процентов. Значает, у Европейского центрального банка, вероятно, будет время до весны 2023 года, прежде чем ему потребуется поднять ставки.

На Рождество открылся райский уголок

Тем из вас, кто боится локдауна, комендантского часа и закрытия рождественских ярмарок, может вселить надежду один райский уголок. Я говорю о Фиджи в южной части Тихого океана. Сильно вакцинированное островное государство на этой неделе приветствовало своих первых туристов за более чем 600 дней - несмотря на “омикрон».

В прошлом году экономика Фиджи получила один из самых тяжёлых в мире ударов коронавируса, упав почти на 20%. Поэтому официальные лица с чувством облегчения встретили авиарейс из Сиднея - а в ближайшие дни запланировано прибытие новых путешественников из Австралии и США.

Возможно, полёт на острова станет альтернативой вашим рождественским поездам в Европу. А вы ещё не определились?"