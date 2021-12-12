Турция: протесты из-за бедности

В воскресенье крупнейшие турецкие профсоюзы вывели на улицы азиатской части Стамбула более 5 тысяч протестующих на фоне гиперинфляции в стране и обвала турецкой лиры. Главное требование митингующих - поднять минимальную зарплату.

С начала года турецкая лира потеряла 43% от своей стоимости по отношению к доллару. По официальным данным, опубликованным в ноябре, инфляция в Турции составила более 21%, однако оппозиция считает, что эти цифры занижены, а реальное положение экономики еще более драматично.

Протестующие из Стамбула:

"В моей семье мы работаем вдвоем и наших доходов хватает на квартплату, а также оплату коммунальных платежей. Сейчас нам очень сложно жить, ведь мы получаем минимальную зарплату. Если бы эту сумму повысили хотя бы до 5200 лир (или 375 долларов), то нам было бы чуть проще сводить концы с концами".

"Мы вышли на улицу, чтобы попытаться изменить положение вещей. Мы могли бы остаться дома, но нельзя так дальше жить, мы хотим перемен. Нынешнее правительство должно уйти в отставку, так как оно набивает свои карманы, и обирает население. Вот почему мы здесь, чтобы сказать: "Хватит!" И мы продолжим уличные акции".

Среди возможных причин экономического кризиса - вмешательство правительства республики в политику Центрального банка, что привело в частности к снижению ключевой процентной ставки.

С июля 2019 года президент страны Реджеп Таип Эрдоган три раза менял главу Центробанка. С начала ноября 2021 года в Турции дважды назначался новый министр финансов.