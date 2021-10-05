Жертвы педофилов: "Наконец-то нас услышали"

Франция потрясена содержанием доклада независимой комиссии о сексуальном насилии в лоне католической церкви страны и в околоцерковных кругах. За последние 70 лет около 216 тыс несовершеннолетних французов (4% от общего числа потерпевших) стали жертвами священников- педофилов, а ещё 114 тыс - жертвами мирян, работавших в церковных учреждениях.

Комиссия под руководством Жан-Марка Сове работала 2,5 два года, опросила тысячи свидетелей, изучила архивы. Около 20 дел, которые ещё можно расследовать, переданы прокуратуре.

Оливье де Жерме, архиепископ Лионский :

"Я потрясён этим докладом, он вызвает у меня отвращение, всё у меня внутри переворачивается. Жертвы, с которыми я встречался, помогли мне осознать весь травматизм, всю чудовищность содеянного. Мне стыдно за то, что произошло, за эти ужасные действия, а также за то, как отнросились к такого рода делам. Эти ужасающие цифры показывают, что в прошлом Церковь так и не смогла решить эти проблемы изнутри".

2,5 тыс страниц, вместивших данные и факты о 3 тыс педофилов (две трети из них священники, практиковавшие с 1950 по 2020 годы). Голос их жертв наконец услышан.

Андре Пуло подвергся сексуальному насилию в 12 лет.

"Этого могло и не произойти, - говорит он, - но никто ничего не говорил. Понимаете, в конечном итоге именно это молчание нас и убивало".

Нану Кутюрье подверглась насилию, когда ей было всего 3 года. Кошмар длился 10 лет.

_"На этот раз нас слушают, _ - говорит она. - Нас слышат именно через это расследование. Наконец-то мы действительно существуем, и это хорошо".

Решением порочащей католическую церковь проблемы папа римский Франциск решил всерьёз заняться несколько лет тому назад. В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. А в мае 2019 года издал новаторский церковный закон, обязывающий всех католических священников и монахинь во всем мире сообщать церковным властям о сексуальном насилии и укрывательстве виновных священнослужителей со стороны своего начальства.

По данным доклада, сексуальное насилие над детьми в церкви и околоцерквоных структурах было распространено гораздо шире, чем в детских лагерях, школах или спортивных секциях. Но чаще всего дети становтся жертвами педофилов в кругу семьи и знакомых.